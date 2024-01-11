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KKTC'de İkamet İzinsiz Yaşayan 6 Kişi Tutuklandı

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KKTC'de Polis Denetiminde 6 İkamet İzinsiz Şüpheli Tutuklandı: Yasal İşlem Başlatıldı
KKTC'de İkamet İzinsiz Yaşayan 6 Kişi Tutuklandı

KKTC Genelinde Yapılan Polis Denetiminde 6 İkamet İzinsiz Şahıs Tutuklandı: Yasal İşlem Başlatıldı, Soruşturma Hâlâ Devam Ediyor"

10 Ocak 2024 tarihinde KKTC genelinde gerçekleştirilen polis denetiminde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde ikamet izinsiz olarak yaşadığı tespit edilen toplam 6 kişi tutuklandı. Aleyhlerinde yasal işlem başlatılan şahısların durumuyla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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