KKTC'de İkamet İzni Olmayan Kişi Tutuklandı.

KKTC'de İkamet İzinsiz İkamet Eden Kişi Gözaltına Alındı ve Soruşturma Başlatıldı.

KKTC'de İkamet İzni Olmayan Kişi Polis Denetiminde Yakalandı

19 Ekim 2023 tarihinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde gerçekleştirilen titiz denetim ve kontroller sırasında dikkat çekici bir durum yaşandı. Ülkenin yasal ikamet statüsüne sahip olmayan bir kişi, ülkede ikamet ettiği tespit edildi.

Polis tarafından yapılan denetimler sonucunda tespit edilen bu durum, yasa dışı ikamet eden bireyin gözaltına alınmasına neden oldu. Tutuklanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı ve olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.