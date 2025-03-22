KKTC’DE İKİ AYRI NOKTADA ARAÇ YANGINI!

21 Mart 2025 tarihinde, Yedidalga Ecevit Caddesi’ndeki bir ikametgahın garajında park halinde bulunan traktörde yangın çıktı. Muhtemelen akü kablolarının kısa devre yapması sonucu çıkan alevler, traktörün aküsü, motor filtreleri ve elektrik aksamlarını kullanılmaz hale getirdi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Aynı gün saat 13.00 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu, Güvercinlik Kavşağı mevkiinde seyir halindeki bir araçta elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle söndürülen yangında, aracın ön göğüs kısmı yanarak zarar gördü.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor