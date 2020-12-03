KKTC'de iki hasta yoğun bakıma alındı

Koronavirüs hastası 83 yaşındaki bir erkek ve 70 yaşındaki bir hasta yoğun bakıma kaldırıldı.
Haber Kıbrıs’ın haberine göre, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Koronavirüs tedavisi gören iki kişi bugün yoğun bakıma alındı.
83 yaşındaki bir erkek ve 70 yaşındaki kadın hasta solunum sıkıntısı çekmesi nedeniyle yoğun bakıma kaldırılarak, tedavi altına alındılar.
Ventilatöre henüz bağlanmayan hastaların Türkiye’den dönüşte karantinada pozitife döndüğü öğrenildi.
Birbirinden farklı Türkiye kaynaklı iki vakanın aynı anlarda solunum sıkıntısı çekerek yoğun bakıma alınması ile uzun süre sonra yoğun bakımda hasta olmuş oldu. Vakalardan birinin Türkiye’de düğüne gidip geldikten sonra karantinaya girdiği ve karantina otelinde pozitife döndüğü kaydedildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.