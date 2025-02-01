KKTC’de İki Kişi Ani Rahatsızlık Sonucu Hayatını Kaybetti

Alayköy’de bir eğlence mekanında rahatsızlanan turist Halil Çukurlu ile Karaoğlanoğlu’nda odun keserken fenalaşan Adıl Amirjanov tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

31 Ocak 2025 tarihinde KKTC’de iki kişi ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

İlk olay, saat 23.00 sıralarında Alayköy’deki bir eğlence mekanında meydana geldi. KKTC’de turist olarak bulunan 59 yaşındaki Halil Çukurlu, aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çukurlu’nun kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belirlenecek.

Bir diğer olay ise saat 12.30 sıralarında Karaoğlanoğlu’nda yaşandı. 75 yaşındaki Adıl Amirjanov, evinin bahçesinde odun keserken aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Amirjanov’un ölüm nedeni de otopsi sonrası netlik kazanacak.

Her iki olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor