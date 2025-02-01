  • BIST 10004.38
  • Altın 3225.478
  • Dolar 35.8273
  • Euro 37.1868
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAGazze ateşkesi: Hamas sekiz rehineyi, İsrail 110 Filistinli mahpusu daha serbest bırakıyor

KKTC’de İki Kişi Ani Rahatsızlık Sonucu Hayatını Kaybetti

» »
Alayköy’de bir eğlence mekanında rahatsızlanan turist Halil Çukurlu ile Karaoğlanoğlu’nda odun keserken fenalaşan Adıl Amirjanov tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
KKTC’de İki Kişi Ani Rahatsızlık Sonucu Hayatını Kaybetti

31 Ocak 2025 tarihinde KKTC’de iki kişi ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

İlk olay, saat 23.00 sıralarında Alayköy’deki bir eğlence mekanında meydana geldi. KKTC’de turist olarak bulunan 59 yaşındaki Halil Çukurlu, aniden fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çukurlu’nun kesin ölüm sebebi otopsinin ardından belirlenecek.

Bir diğer olay ise saat 12.30 sıralarında Karaoğlanoğlu’nda yaşandı. 75 yaşındaki Adıl Amirjanov, evinin bahçesinde odun keserken aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Amirjanov’un ölüm nedeni de otopsi sonrası netlik kazanacak.

Her iki olayla ilgili polis soruşturması devam ediyor

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Pazar günü bisiklet yarışları nedeniyle bazı yollar trafiğe geçici olarak kapatılacak31 Ocak 2025 Cuma 18:09
  • Üstel: Hedef, Türk dünyasıyla bir olup birleşmek, her alanda iş birliğini geliştirmek31 Ocak 2025 Cuma 18:07
  • Uyuşturucu trafiğini cezaevinden yönetti: Murat Akyol 16 yıl hapse mahkum edildi31 Ocak 2025 Cuma 16:55
  • Metehan Sınır Kapısından sahte araç sigortası poliçesiyle giriş-çıkış yaptığı iddia edildi31 Ocak 2025 Cuma 16:55
  • Tabipler Birliği HPV aşısının ulusal aşı takvimine eklenip ücretsiz olmasını istedi31 Ocak 2025 Cuma 16:50
  • Rauf Raif Dektaş ve Dr. Fazıl Küçük II. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Sempozyumu başladı31 Ocak 2025 Cuma 15:10
  • Ataoğlu, Girne Güzel Sanatlar Müzesi ile Girne Kalesi’nde incelemelerde bulundu31 Ocak 2025 Cuma 14:37
  • KKTC’de İkamet İzinsiz Kişi Tespit Edildi31 Ocak 2025 Cuma 14:22
  • Güzelyurt ve Lefkoşa’da Uyuşturucu Operasyonları31 Ocak 2025 Cuma 13:49
  • Pazar Günü Lefkoşa-Güzelyurt-Lefke Güzergahında Bisiklet Yarışları Düzenleniyor31 Ocak 2025 Cuma 13:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti