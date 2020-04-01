KKTC'de İkinci Ölüm

Kıbrıs’ın kuzeyinde Coronavirüs (Covid-19) vakasından 2’nci ölüm gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Covid-19 tedavi gören 83 yaşındaki Alman turist Lieselotte Hosh’un yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Kıbrıs’ın kuzeyinde Coronavirüs (Covid-19) vakasından 2’nci ölüm gerçekleşti. Sağlık Bakanlığı, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde Covid-19 tedavi gören 83 yaşındaki Alman turist Lieselotte Hosh’un yaşamını yitirdiğini açıkladı.
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