KKTC'de ilk alkol aşısı Pembe Köşk'te yapıldı

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi'nde alkol tedavisinde çığır açan, 3 ay koruyucu aşı niteliğindeki depo iğne tedavisi uygulanmaya başladı. Ülkemizde özellikle Kovid 19 salgını sürecinde tehlikeli boyutlara ulaşan alkol kullanımını önlemek ve tedavi etmek artık çok daha kolay olacak. Alkol aşısı olarakta bilinen depo iğne tedavisini uygulayan Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi, KKTC'de bir ilke daha imza atmış oldu.

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.Mehmet Çakıcı, 3 ay koruyucu aşı niteliğindeki depo iğne aşısını yapmasının ardından detayları hakkında bilgiler verdi. Son yıllarda dünyada bağımlılık konusunda yapılan güncel tedavilerin artık Pembe Köşk'te verilmeye başlandığını belirten Çakıcı, Nalmafene Consta ismindeki iğne tedavisinin alkol bağımlıları için önemli olduğunu söyledi. Mehmet Çakıcı, iğne tedavisinin 3 ay etkili olabileceğini belirterek, alkol kullanımındaki isteği durdurduğunu ve kullanmayı engellediğinin altını çizdi. Yan etkisinin yok denecek kadar az olduğunu kaydeden Çakıcı, kalıcılığının ise uzun sürdüğünü vurguladı. Prof. Dr Mehmet Çakıcı, eskiden alkol bağımlılığı tedavilerinin zor ve uzun bir süreyi kapsadığını, depo iğne tedavisiyle birlikte uygulamasının kolay, acısının ise az olması nedeniyle daha çok tercih edildiğini belirtti. Çakıcı, "Alkol bağımlılığı tedavisinde geliştirilen aşı niteliğindeki depo iğne yöntemiyle bağımlılıktan kurtulmada büyük başarı elde ediliyor" dedi.

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi, Kuzey Kıbrıs’ta ilk ve tek olarak yatılı ve ayaktan uyuşturucu madde, alkol, sigara, kumar ve yeme bağımlılığı tedavi programlarını en iyi şekilde sunmak için 2002 yılından itibaren önce klinik sonra hastane olarak yoluna devam etmiştir. Sağlık Bakanlığı ile imzalanan protokolle yatılı olarak tedavi görecek KKTC vatandaşlarının masraflarının %80’i devlet tarafından karşılanmaktadır. Girne’nin Karşıyaka bölgesinde bulunan Pembe Köşk'te her hasta için kişinin durumuna özgü ve kalıcı iyileşmeyi hedefleyen en iyi bağımlılık tedavisi ve rehabilitasyon programları uygulanmaktadır.