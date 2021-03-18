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KKTC'de ilk defa covid-19 hastası doğum yaptı

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Acil Durum Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda KKTC’de ilk defa bir Covid-19 vakasının doğum yaptığını açıkladı
KKTC'de ilk defa covid-19 hastası doğum yaptı

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda KKTC’de ilk defa bir Covid-19 vakasının doğum yaptığını açıkladı:

ADH ' nde bugün ilk kez annesi covid19 pozitif olan bir minik kızımız dünyaya gelmiştir.
Doğumda emeği geçen LBNDH Kadın Doğum- Pediatri ,Ameliyathane servisi ve diğer tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür eder, yavruya sağlıklı bir yaşam dileriz.
Hastanemizin ilki olan minik emin ellerde 

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