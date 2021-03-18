KKTC'de ilk defa covid-19 hastası doğum yaptı

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda KKTC’de ilk defa bir Covid-19 vakasının doğum yaptığını açıkladı

Acil Durum Hastanesi Başhekimi Erol Uçaner, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda KKTC’de ilk defa bir Covid-19 vakasının doğum yaptığını açıkladı:

ADH ' nde bugün ilk kez annesi covid19 pozitif olan bir minik kızımız dünyaya gelmiştir.

Doğumda emeği geçen LBNDH Kadın Doğum- Pediatri ,Ameliyathane servisi ve diğer tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür eder, yavruya sağlıklı bir yaşam dileriz.

Hastanemizin ilki olan minik emin ellerde