KKTC'de ilk Kumar aşısı Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi'nde yapıldı

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi bağımlılığa karşı ilklerin yaşandığı merkez olma özelliğini koruyor. 2019 yılında hizmete giren merkezde, birçok bağımlının hayatını kurtaran tedavi yöntemleri yanında dünyada kullanılan güncel tedaviler de uygulanmaya başlandı. Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi'nde Alkol Aşısı ve çipi, Eroin Aşısı ve çipi ve Kokain Aşısının yanında bu kez ülkemiz oranına bakıldığında yıllar içerisinde yükselen kumar bağımlılığına karşı Kumar aşısı da yapılmaya başlandı.

Dünyada 4. sırada olan ülkemizde kumar bağımlılığı, çok büyük bir sosyal sorun haline gelmiştir. KKTC genelinde 18 yaş üzeri erişkin bireylerde yapılan bilimsel araştırmalarda 2012 yılında %2,2 olan patolojik kumar bağımlılığı 2108’de %4,6 gibi çok yüksek düzeylere ulaşmıştır. Avrupa’da kumar bağımlılığı oranı halk arasında %1'in altında, ABD ve Avustralya gibi bölgelerde %1,5 ve Asya ülkelerinde de %2 civarında iken KKTC’deki oran patolojik kumarın en yüksek olduğu Asya ülkelerinden dahi 2 kat fazla olduğu tespit edilmiştir. Kumar bağımlılığı bazen madde kullanımından bile daha tehlikeli olabilmektedir. Hatta bireyler öyle bir çıkmazın içine giriyorlar ki intiharı bile bazen bir çözüm olarak görebilmektedirler. Tüm ülkeler kendi kültürlerini tehdit eden Kumar bağımlılığına yönelik tedavi merkezleri açarak eğitim ve önleme programlarını hayata geçirirken, KKTC’de bugüne kadar kumar bağımlılığına yönelik devletin bir önleme çalışması veya politikasının bulunmadığı görülmektedir. Bütün bu yaşanan zorluklara rağmen KKTC’de Kumar bağımlılığını önlemek ve tedavi etmek artık çok daha kolay olacak. Kumar aşısı olarakta bilinen depo iğne tedavisini uygulayan Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi, KKTC'de bir ilke daha imza atmış oldu.

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr.Mehmet Çakıcı, kumar aşısını ilk kez KKTC’de yapmasının ardından detayları hakkında bilgiler verdi.Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi'nde kumar bağımlılığına yönelik pozitif psikoterapi programını uygulamaya başladıklarını kaydeden Çakıcı PEPTEP isminde 20 seanslık geçerliliği ve güvenirliği olan bir tedavi program uygulandığını, buna ek olarak alkol tedavisinde de kullanılan Nalmafene Consta ismindeki iğne tedavisini kumar bağımlılarına da uyguladıklarını ve olumlu sonuçlar aldıklarını ifade etti.

Kumar aşısının kapsamıyla ilgili de konuşan Çakıcı, "NalmefenConsta depo iğne uzun etkili enjeksiyon tedavisidir. Opioid (eroin, kodein, bubrenorfin, metadone, oksikodon vs.) ve alkol bağımlılarının arınma tedavisi sonrasında tekrar başlamayı önlemek için kullanılan 3 ay koruyucu bir tedavi yöntemidir. Nalmefen Consta ayrıca yapılan araştırmalar ile kanıtlanmıştır ki dopamine salınımını regüle ederek kişinin kumardan zevk almasına engel olarak isteği azaltmaktadır. Nalmefen Consta depo iğne tedavisi ile hastalar uzun süre kumar oynamalarını durdurabilmekte istekleri azalmaktadır. Böyle olunca tedavide süreklilik sağlanmakta ve psikolojik destek programları ile kişi tedavide başarılı olabilmektedir.

Tek bir kez yapılan Nalmefen Consta depo iğnesinin 3a y etki süresi bulunmaktadır. Hastalar gerek görürlerse 3 ayda bir bir yılı kapsayacak şekilde 4 kez aşıyı yapabilmektedirler" dedi.

Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, ayrıca devletin de bu konuda hiç bir adım atmadığını kaydederek, kumar patronları için nasıl ki destekleyici tedbirler alınabiliyor bağımlılar için de bir devlet politikasının olması gerektiğinin altını çizdi.