KKTC'de insan hayatının değeri bu mu?

Alemdağ-Yımazköy arasında yağmurdan dolayı çöken yola alınan 'önlem' vatandaşları isyan ettirdi. Çöken yolun kenarına sadece bir bant ve taşların dizildiği görülüyor.

Bir çok vatandaş, insan hayatını hiçe sayan manzara karşısından isyan edip, sosyal medyadan şikayetlerini dile getirdi.

Tözün Tunalı yolu ve alınan içler acısı önlemi şu sözlerle eleştirip yetkilileri göreve çağırdı:



"Alemdağ Yılmazköy arasındaki yol yağmurlardan çökmüş ve gördüğünüz şekilde Dünyaya örnek bir şekilde önlem alındı. Gece seyahat eden insanlar bu alınan muhteşem önlemi görmezlerse kaza olacak. ACİL ÖNLEM kimse yetkili."