KKTC’de İzinsiz İkamet: İki Kişi Tutuklandı

24 Eylül 2024 tarihinde, KKTC Polis Ekipleri tarafından ülke genelinde gerçekleştirilen denetim ve kontroller sonucunda, yasal statüsü bulunmayan toplam 2 kişinin izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edildi.

Bu kişiler, yapılan denetimlerde tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı. Yetkililer, izinsiz ikamet eden kişilerin tespiti için denetimlerin sürdürüleceğini belirtti. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi. Kamuoyuna, yasal statüleri olmayan kişilerin ülke sınırları içinde bulunmamaları gerektiği konusunda uyarıda bulunuldu.