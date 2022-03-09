KKTC’de Kadının Ekonomik Güçlenmesi Forumu Düzenleniyor

Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA) Direktörü Ebru Kaptan Sertoğlu, Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Başkanı İçim Çağıner Kavuklu ve S.S İzmir Tarımsal Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği, Köy-Koop Yönetim Kurulu Başkanı Neptün Soyer’in konuşmacı olarak katılacağı etkinliğinin moderatörlüğünü Girne Belediyesi Sosyal İşler Şube Amiri Misli Kadıoğlu gerçekleştirecek.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, katılım göstermek ve bilgi almak isteyenler, 0539 112 63 63 numaralı telefonu arayabilecek.

ÜRETEN VE ÜRETMEK İSTEYEN KADINLARA YOL GÖSTERİCİ VE DESTEKLEYİCİ OLMAK ÖNEMLİ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün aynı zamanda kadının üretim sürecinde verdiği önemli katkının da temsil edildiği bir gün olduğunu ifade ederek, bu süreç içerisinde Girişimci İş Kadınları Derneği ile iş birliğinde düzenlenecek bu organizasyonun önemine dikkat çekti.

Güngördü, pandemi süreci ve ithalata dayalı bir ekonomisi olan Kuzey Kıbrıs’ın dünyada yaşanan ekonomik krizden fazlasıyla etkilendiğini, üretimin bu günlerde çok daha fazla önem kazandığını söyledi.

İş hayatında, siyasette, ülkede ve dünyada kadının yeterince söz sahibi olabilmesi için desteklenmesi gerektiğini de ifade eden Güngördü, bu kapsamda kadınları üretime teşvikin, üretilen ürünler için pazar alanları yaratılmasının ve kadınların ekonomik yönden güçlenmesinin desteklenmesinin şart olduğunu ifade etti. Güngördü, kadın olduğu yerde sevgi, hoşgörü ve barış olduğunu kaydetti.

Bu forumun kadınlara yol gösterici ve destekleyici olacağına inancını dile getiren Güngördü, üreten, üretim yapmak isteyen ve bu konularda bilinçlenmek isteyen tüm kadınları ve kadın örgütlerini 12 Mart’ta düzenlenecek bu organizasyona davet etti.