KKTC'de Karantina kaosu yaşanıyor!

KKTC'de Karantina kaosu yaşlanıyor!

Karantina kararının değişmesi Ercan'daki görevlilere bildirilmeyince tam bir kaos ortamı doğdu.

Bugün KKTC'ye gelen uçak yolcularına otel karantinası mı? Ev karantinası mı? seçeneği soruluyor.

Oysa geçtiğimiz gün Bakanlar Kurulu tarafından alınan "Karantina Kararı"na göre Maliye Bakanlığı artık 25 Mayıs'tan itibaren Otel Karantinası ücretlerini ödemeyi durdurdu.

Salamis Otel önünde karmaşa yaşanıyor

BAZI ÖĞRENCİLERİN EVİ YOK

Bugün ülkeye gelen uçaktaki bir çok öğrenci Ercan'daki görevliler tarafından karantina için taksiler ile Salamis Otel'e yönlendirildi.

Otele varan bir çok yolcu kendilerinden otel cüreti istenince gerginlik yaşandı. Ardından otel çalışanları Sağlık Bakanlığı ile temasa geçti. Sonrasında Maliye Bakanlığı ile de temasa geçildiği öğrenildi. Maliye Bakanlığından yetkililerin otele gitmekte olduğu ve ev karantinası için bileklik uygulaması yapılacağı öğrenildi.

Bakanlar Kurulu'nun aldığı ve Resmi Gazete'de yayınlanan karar