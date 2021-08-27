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KKTC'de Kimler ne kadar PARA Akladı? O emirnameden kimler yararlandı?

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KKTC'de Kimler ne kadar PARA Akladı? O emirnameden kimler yararlandı?
KKTC'de Kimler ne kadar PARA Akladı? O emirnameden kimler yararlandı?

İşte CTP Milletvekili Fikri Toros'un verdiği soru önergesi;

“KARA PARA AKLAMA” KARARNAMESİ’NDEN KİMLER YARARLANDI?

BEYAN EDİLEN MİKTAR NEDİR?

HESAPLANAN VERGİ MİKTARI NE KADAR?

YANIT BEKLİYORUZ!

Hukuksuzluk, yasadışılık örneklerine bir yenisini daha ekleyen UBP-DP-YDP Azınlık Hükümeti’nin son Bakanlar Kurulu’nda geri çektiği ve yasa tasarısı olarak Meclis’e gönderdiği “Kara Para Aklama” Kararnamesi hakkında Meclis Başkanlığı’na yazılı sorumuzu sormuş bulunuyoruz.

CTP olarak bu karanlık işlerin peşini bırakmayacağımızı belirtir, yaklaşık 20 gün yürürlükte kalan kararnameden kimlerin faydalandığı, ne kadar beyanda bulunduğu ve hesaplanan vergi miktarı ile ilgili sorumuz yanıtlanır yanıtlanmaz kamuoyu ile paylaşacağımızı duyururuz!

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