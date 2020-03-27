KKTC’de koronavirüs vakalarında son durum

Sağlık Bakanlığı, Karpaz ve Yenierenköy bölgelerinde yapılan testlerin sonucunda 4 pozitif vakaya daha rastlandığını açıkladı…

Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Dün Karpaz ve Yenierenköy bölgesinde yapılan ve 77’si sonuçlanan testlere göre 4 pozitif vakaya rastlanmıştır. Ülkemizde bugüne kadar tespit edilen vaka sayısı 61 olup, aktif pozitif vaka sayısı 32’ye yükselmiştir” denildi…

Sağlık Bakanı Ali Pilli de bu sabah BRT’ye yaptığı açıklamada, iki Alman ve 1 KKTC vatandaşının yoğun bakımda tedavi altında olduklarını açıklamıştı…

Pilli, tedavileri tamamlanan 29 Alman vatandaşının ise daha önce taburcu edildiğini anımsatmıştı.

Hükümetin Koronavirüs’e karşı çalışma ve tedbirlerini artırarak sürdürdüğünü ifade eden Bakan Pilli, çıkan vakalar ve bunlarla temas eden kişileri tespit ederek, testleri hızlı bir şekilde yaptıklarını kaydetti.

Dipkarpaz bölgesinde çalışmaların ciddi bir şekilde devam ettiğini de ifade eden Bakan Ali Pilli, bir kez daha vatandaşlara sokağa çıkmamaları çağrısında bulundu.

Pilli, sağlık çalışanları ve halkı korumak için gerekli testlerin de yapılmakta olduğunu dile getirerek, “Kişi, kurum ve kuruluşlar gereğini yaparlarsa, süreci en iyi şekilde atlatacağımıza inancım tamdır” dedi.

Pilli, bazı basın yayın organlarında yer alan yanlış bilgilere itibar edilmemesini de isteyerek, halkı telaşa düşürecek yanlış açıklamalardan kaçınılması çağrısında bulundu.