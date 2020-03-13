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KKTC’de koronavirüs vakası sayısı 5’e yükseldi.

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KKTC’de koronavirüs vakası sayısı 5’e yükseldi.
KKTC’de koronavirüs vakası sayısı 5’e yükseldi.

 KKTC’de koronavirüs vakası sayısı 5’e yükseldi. Gözlem altında tutulan Alman turist kafilesindeki iki kişide ve 9 gün önce İngiltere’den ülkeye gelen KKTC vatandaşı bir kişide daha virüs saptandı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ilk iki vakanın da görüldüğü Alman turist kafilesinde yer alan gözlem altında tutulan hastalardan 3’ünün dün ateşinin yükselmesi üzerine Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne sevk edildiler ve yapılan tetkiklerin ardından 2 pozitif vaka daha belirlendi.

Yine dün akşam saatlerinde 9 gün önce İngiltere’den KKTC’ye dönen bir KKTC vatandaşının da ateş gibi şikayetlerle bakanlığa ulaşmasının ardından yapılan tetkikler sonucu pozitif olduğu tespit edildi.

Böylece KKTC’deki pozitif koronavirüs vaka sayısı 5’e yükseldi.

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