KKTC'de koronavirüste son durum

01-03-2023 - 14-03 -2023 Covid-19 genel durumu şöyle;
14 Günlük Yapılan Test Sayısı: 2729
14 Günlük Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 171
14 Günlük Kaybedilen Hasta:
Not: Covid-19 genel durumu iki haftada bir kamuoyu ile paylaşılacaktır.
01-03-2023 - 14-03 -2023 Covid-19 genel durumu şöyle;
14 Günlük Yapılan Test Sayısı: 2729
14 Günlük Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 171
14 Günlük Kaybedilen Hasta:
Not: Covid-19 genel durumu iki haftada bir kamuoyu ile paylaşılacaktır.
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