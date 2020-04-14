KKTC’de koronavirüsten ölen 4. kişi AK Partili vekilin eniştesi çıktı

KKTC’de koronavirüsten dolayı hayatını kaybeden Uğur Kaya’nın, AK Parti Milletvekili Arzu Aydın’ın eniştesi olduğu ortaya çıktı. Aydın, eniştesinin ölüm haberini kişisel sosyal medya hesabından duyurdu.
KKTC'de yaşayan kız kardeşim Dilek Kaya'nın eşi Uğur Kaya Covid-19 teşhisiyle bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyordu. Maalesef bugün eniştemiz Hakk'ın rahmetine kavuştu. Arayan, soran herkese teşekkür ediyorum. Dua buyurmanız dileğiyle.— Arzu Aydın (@ar_aydn) April 13, 2020
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