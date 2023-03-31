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KKTC’de koruma altında 33 sulak alan var

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Sulak Alanların Korunması ve Yönetimi (Değişiklik) Tüzüğü ile ülkede 33 sulak alan bulunuyor.
KKTC’de koruma altında 33 sulak alan var

Çevre Yasası altında hazırlanan “Sulak Alanların Korunması ve Yönetimi (Değişiklik) Tüzüğü ile, koruma altındaki sulak alanların konumları ve koordinatları belirlendi.

Resmi Gazete’de yayımlanan tüzüğe göre ülkede koruma altında 33 sulak alan bulunuyor.

Gölet, baraj ve sulak alanların isimleri ve bağlı oldukları ilçeler şöyle:

“1.Akdeniz Göleti-Girne, 2. Akova Göleti -Gazimağusa , 3-Arapköy Ayandere Göleti- Girne, 4- Arapköy Uzundere Göleti-Girne, 5. Ayluga Çanakkale Göleti, Tatlısu Gölü- Gazimağusa, 6. Bafra Sulak Alanı- İskele, 7. Beşparmak Alagadi Göleti- Girne, 8. Dağyolu Göleti –Girne, 9. Değirmenlik Göleti- Lefkoşa, 10. Engomi Tuzla Göleti, Glapsides 1 ve Glapsides 2- Gazimağusa, 11. Ergazi Sayadere Göleti-İskele, 12. Geçitkale Eğridere Göleti-Gazimağusa, 13. Geçitköy Dağdere Göleti- Girne, 14. Gemikonağı Göleti- Güzelyurt-Lefke, 15. Gölbaşı Sınırüstü Göleti-Gazimağusa, 16. Gönendere Göleti-Gazimağusa, 17. Gönyeli Barajı- Lefkoşa, 18. Güzelyurt Barajı-Güzelyurt, 19. Hamitköy Göleti-Lefkoşa, 20. Haspolat Göleti 1 ve 2 Lefkoşa, 21. Kanlıköy Barajı- Lefkoşa, 22. Karşıyaka Göleti-Girne, 23. Koruçam Göleti-Girne, 24. Köprü Göleti-Gazimağusa, 25. Mehmetçik Sulak Alanı-İskele, 26. Mersinlik Göleti-İskele, 27. Serdarlı Göleti- Gazimağusa, 28. Şahinler Göleti- Güzelyurt, 29. Şirinevler Göleti-Girne, 30. Tatlısu Portakkallı Dere Göleti-Gazimağusa, 31. Yeniboğaziçi Salamis Sulak Alanı-Gazimağusa, 32. Yenişehir Gülseren Sulak Alanı- Gazimağusa, 33. Yuvacık Ovgos Göleti- Güzelyurt.”

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