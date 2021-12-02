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KKTC'de Marketlerde ürün sıkıntısı yaşanmaya başladı!

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Bazı marketlerde temel tüketim maddeleri de dahil satışlara kısıtlama getirildi.
KKTC'de Marketlerde ürün sıkıntısı yaşanmaya başladı!

Türk Lirası’ndaki değer kaybının sürmesi nedeniyle yeni uygulamalar başladı.

Bazı marketlerde temel tüketim maddeleri de dahil satışlara kısıtlama getirildi.

Market sahipleri, bazı tedarikçi firmaların kredili satışı durdurduğunu ve peşin satışa geçtiğini söyledi.

 

Sattıkları ürünü yerine koymada ciddi zorluk yaşadıklarını dile getiren market sahipleri, şeker ve yağ gibi temel tüketim maddeleriyle ilgili kendilerine TL yerine ilk kez döviz üzerinden teklif verilmeye başlandığını ifade etti.

 

Fiyatlarda artış yaşanacağı algısı nedeniyle vatandaşların ihtiyacı üzerinde mal satın alması da marketlerdeki rafların boşalmasına neden oluyor.

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