KKTC’de maske ve test zorunluluğu kaldırıldı

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun ülkede maske ve test zorunluluğunun kaldırılmasını öngören 25 Mayıs tarihli kararları, 27 Mayıs Cuma günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre cuma gününden itibaren ülkede kapalı alanlarda maske kullanım zorunluluğu kalktı. Ancak üst solunum yolu şikâyetleri bulunan ve risk grubunda olup, aşısız olan kişilerin kapalı alanlarda maske kullanmaya devam etmesi tavsiye ediliyor.

Ayrıca yeni kararlar ile ülkede tarama test zorunluluğu da kaldırıldı. Ancak okul, özel eğitim çalışanları, cezaevi çalışanları ve bakımevi/huzurevi sektörlerinde çalışan aşısız kişiler haftada bir antijen testlerini yineleyecek; yaşlı bakım evleri ile cezaevlerini ziyaret edecek kişiler ise son 24 saatte negatif Kovid-19 testi ibraz edecek.

- Maskeyle ilgili kurallar

Kararlara göre, ülkede kapalı alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı. Ancak üst solunum yolu şikâyetleri bulunan ve risk grubunda olan kişilerin kapalı alanlarda maske kullanımına devam etmesi tavsiye edildi. Maske ile ilgili kurallara ilişkin kararda şöyle denildi:

“Üst solunum yolu şikâyetleri olan kişiler kapalı alanlarda ve toplu taşımacılıkta maske kullanacaklar. Risk grubunda olup (60 yaş üstü kişiler, altta yatan akciğer, böbrek, nöroloji hastalığı olanlar, uzun süre bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan kişiler, diabet hastaları, HIV hastaları) aşısız kişilerin kapalı alanlarda maske kullanımı önerilmektedir.”

Ayrıca Üst Kurul kararında, kapalı alanların (sınıf, restoran, spor salonları vb.) sıklıkla havalandırılması gerektiği de belirtildi.

-Test uygulamasıyla ilgili kararlar

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu kararları ile, ülkede farklı sektörlerde uygulanan tarama test zorunluluğu da kaldırıldı. Ancak okul, özel eğitim çalışanları, cezaevi çalışanları ve bakımevi/huzurevi sektörlerinde çalışan aşısız kişiler haftada bir antijen testlerini yineleyecek; yaşlı bakım evleri ile cezaevlerini ziyaret edecek kişiler ise son 24 saatte negatif Kovid-19 testi ibraz edecek.

Testlerle ilgili Üst Kurul kararında şöyle denildi:

“Okul, özel eğitim çalışanları, cezaevi çalışanları ve bakımevi/huzurevi çalışanları aşılı olmaları halinde test zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak belirtilen sektörlerde çalışan aşısız kişiler haftada bir antijen testlerini yineleyeceklerdir. Yaşlı bakım evleri ile cezaevlerini ziyaret edecek kişiler son 24 saatte negatif Kovid-19 testi ibraz etmek zorundadırlar.”