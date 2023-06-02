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KKTC'de Mayıs ayı hayat pahalılığı yüzde 3.62

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KKTC'de mayıs ayı hayat pahalılığı oranı yüzde 3.62 olarak açıklandı .
KKTC'de Mayıs ayı hayat pahalılığı yüzde 3.62

İstatistik Kurumu, Tüketici Fiyatları Genel Endeksi’nde (TÜFE), önceki aya göre yüzde 3.62, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19.64 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 62.61 artış olduğunu açıkladı.

Açıklamaya göre ana harcama grupları itibariyle bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 10.89 ile eğlence ve kültür ana grubunda gerçekleşti. Giyim ve ayakkabı ana grubunda yüzde 7.47, lokanta ve oteller ana grubunda yüzde 4.45, haberleşme ana grubunda yüzde 4.35, ulaştırma ana grubunda yüzde 3.81, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar ana grubunda yüzde 3.50, eğitim ana grubunda yüzde 1.99, çeşitli mal ve hizmetler ana grubunda yüzde 1.76, gıda ve alkolsüz içecekler ana grubunda yüzde 1.49, alkollü içecekler ve tütün ana grubunda yüzde 1.23, sağlık ana grubunda yüzde 0.85 ve mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri ana grubunda yüzde 0.21 artış oldu.

-En büyük artış sabit telefon görüşme ücretinde, sonraki sıra su faturalarının

Bir önceki aya göre, endekste kapsanan 473 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 78 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti. En yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç mal; yüzde 212.50 ile sabit telefon görüşme ücreti (fatura) (yurt dışı), yüzde 91.87 ile su faturası (belediye) ve yüzde 66.67 ile sabit telefon görüşme ücreti (fatura) (yurt içi cep telefonu arama) oldu. En yüksek fiyat düşüşü gösteren ilk üç mal ise; yüzde 69.35 ile kabak, yüzde 57.17 ile biber dolmalık ve yüzde 56.76 ile çarliston biberde gerçekleşti.

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