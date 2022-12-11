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KKTC'de Maymun Çiçeği Tespit Edildi!

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KKTC'de Maymun Çiçeği Tespit Edildi!
KKTC'de Maymun Çiçeği Tespit Edildi!

Letkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne bugün başvuran bir hastada Maymun Çiçeği hastalığı tespit edilmiştir. 

Letkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne bugün başvuran bir hastada Maymun Çiçeği hastalığı tespit edilmiştir. 

Hasta Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları servisinde izolasyon altına alınmış ve tedavisi başlanmıştır. Ayrıca temaslılarının takibi için işlemler başlatılmıştır.

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