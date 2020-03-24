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KKTC’de muadili bulunmayan bazı ilaçlar Güney Kıbrıs'tan geldi

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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada KKTC’de muadili bulunmayan bazı ilaçların bugün Güney Kıbrıs’tan temin edilerek tedavi görmekte olan vatandaşlara ulaştırıldığı söylendi.
KKTC’de muadili bulunmayan bazı ilaçlar Güney Kıbrıs'tan geldi

Cumhurbaşkanlığı yaptığı açıklama KKTC’de muadili olmayan ilaçların Güney Kıbrıs’tan geldiğini söyledi ve iki taraftan birer kişinin Ledra Palave kapısında buluşarak ilaç alışverişini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı’nın açıklaması şu şekilde:

“İki toplumlu Sağlık Teknik Komitesi’nin koordinasyonuyla KKTC’de muadili bulunmayan bazı ilaçlar bugün Güney Kıbrıs'tan temin edilerek tedavi görmekte olan vatandaşlara ulaştırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani’den alınan bilgiye göre Sağlık Teknik Komitesi tarafından izin verilen iki taraftan birer kişi Ledra Palace kapısında bugün 15.00'te buluşarak ilaç alışverişini gerçekleştirdi.”

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