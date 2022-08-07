KKTC'de Nöbetçi Eczaneler (07 Ağustos 2022)

LEFKOŞA BÖLGESİ:
ALİ ERSOY ECZANESİ
07.08.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 330 12 77
Kemal Şemiler Cad. N0:65 Ünsaldı Apt. Atdemet Metehan Zefir Café yanı
***
ECEM ECZANESİ
07.08.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 228 89 56
Bedrettin Demirel Cad.No: 127 Lefkoşa
***
SERPİN ONAY ECZANESİ
07.08.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 227 39 24
84 Şht.Mustafa Ruso Cad. Küçük Kaymaklı Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
NURÇAĞ ECZANESİ
07.08.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 10 25
Şht.Dursun Özsaraç Sok.No: 6/2 –Girne
***
SEVİN ÇAĞAY ECZANESİ
07.08.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 815 20 25
Ecevit Cad. N0:67/B Girne
***
ŞİFALI ECZANESİ
07.08.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0533) 846 33 30
Karaoğlanoğlu Cad. Yayla Mah. Dük.N0:5 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
GÜLOĞLU ECZANESİ
07.08.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 365 38 68
Mustafa Kemal Bulvarı Notherland Alasya Park sitesi, Eski Kaliland karşısı Dük. 4, Mağusa
***
MEHMET ARTER ECZANESİ
07.08.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 366 00 02
15 Ağustos Bulvarı Piyale Paşa Mah.İlhan Apt. No:1 Larnaka Yolu GaziMağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
UYUMSAL ECZANESİ
07.08.2022 (Pazar)
08:00 - 00:00
(0392) 714 30 05
Kutlu Adalı Bulvarı 3 A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ULUS ECZANESİ
07.08.2022 (Pazar)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
07.08.2022 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0539) 105 48 88
Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ:
HOCANIN ECZANESİ
07.08.2022 (Pazar)
08:00 - 19:00
(0392) 397 82 22
Belediye Dük No:1 Vadili
İSKELE BÖLGESİ
ÖZBİRTAN ECZANESİ
07.08.2022 (Pazar)
08:00 - 22:00
(0392) 371 22 24
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. N0:3 İskele
KARPAZ BÖLGESİ:
GÜRSEL ECZANESİ
07.08.2022 (Pazar)
08:00 - 16:00
(0392) 374 51 70
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
***
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
07.08.2022 (Pazar)
08:00 - 16:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz
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