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KKTC'de nöbetçi eczaneler 16 Ağustos 2023 Çarşamba

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KKTC'de nöbetçi eczaneler 16 Ağustos 2023 Çarşamba
KKTC'de nöbetçi eczaneler 16 Ağustos 2023 Çarşamba

LEFKOŞA:

NERGİS ECZANESİ
(0392) 225 50 75
Şht. Mustafa Mehmet Sok., No:3, Yöntem Laboratuvar ve Trafik Işıkları yanı, Göçmenköy
KONUM

OBA 2 ECZANESİ
(0392) 227 13 11
Dr. Necmettin Erbakan Cad., No: 49, Domuzcular Burnu yolu, Elite Hastanesi önü, Küçük Kaymaklı
KONUM

ORTAKÖY ECZANESİ
(0392) 330 32 00
Gazeteci Hasan Tahsn Cad., Lemar (Molto) yolu, Severse Döner Karşısı, Ortaköy
KONUM

GİRNE:

ASRIN ÜMİT ECZANESİ
(0533) 839 19 60
Karaoğlanoğlu Cad., Yayla New Castle Plaza, No:2, Deniz Kızı Hotel karşısı, Karaoğlanoğlu
KONUM

DİLARA ÖZHAMİT ECZANESİ
(0392) 815 11 88
Mete Adanır Cad., No: 11/A, Kozan Döviz yanı, Yukarı Girne
KONUM

KÜÇÜK ECZANESİ
(0392) 815 36 26
Canbulat Sok., No:5/C
KONUM

MAĞUSA:

BARIŞER ECZANESİ
(0392) 365 60 40
Mustafa Kemal Bulvarı, Newlife Apt., No:1, Yaşam Hastanesi yanı
KONUM

LARNAKA YOLU ECZANESİ
(0533) 860 59 65 – (0392) 366 19 94
15 Ağustos Bulvarı, Dükkan 2, No: 136/B, 2.5 Mil yolu, Çanakkale
KONUM

GÜZELYURT:

KIVANÇ UFUK ECZANESİ
(0392) 714 18 94
Şht. Hasan Cafer Sok., No: B/12, Gunna İletişim karşısı
KONUM

LEFKE:

SIDIKA UMAR ECZANESİ
(0392) 723 79 97
Menekşe Sok., No: 2/B, Gaziveren
KONUM

İSKELE:

NALAN ECZANESİ
(0392) 371 40 06
Kordonboyu Cad., No: 35/B, Bahçeler

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