KKTC'de Nöbetçi Eczaneler (20 Haziran 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:
AKDENİZ ECZANESİ
20.06.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 228 82 77
Atatürk Cad. N0:106 Belça Market yanı Yenişehir Lefkoşa
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DERYA ECZANESİ
20.06.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 227 61 98
Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa
***
GÖNYELİ ECZANESİ
20.06.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 856 64 44
Ünveren Sok. Ahmet Dereli Apt. Dük. No:13, Yenikent, Gönyeli
GİRNE BÖLGESİ:
AYDIN LİFE ECZANESİ
20.06.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 815 73 50
Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda
***
ÖMRÜM ECZANESİ
20.06.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 822 22 87
Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne
***
PINAR KEKLİK ECZANESİ
20.06.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0533) 857 54 94
Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
20.06.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 365 25 25
Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa
***
PETEK ECZANESİ
20.06.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 366 29 28
Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
İNCİ ECZANESİ
20.06.2023 (Salı)
08:00 - 00:00
(0392) 714 32 52
Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ULUS ECZANESİ
20.06.2023 (Salı)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
İSKELE BÖLGESİ:
MEHMET İLBAN ECZANESİ
20.06.2023 (Salı)
08:00 - 22:00
(0533) 834 82 51
Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele
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