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KKTC'de Nöbetçi Eczaneler (20 Haziran 2023)

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Nöbetçi Eczaneler (20 Haziran 2023)
KKTC'de Nöbetçi Eczaneler (20 Haziran 2023)

LEFKOŞA BÖLGESİ:

AKDENİZ ECZANESİ

20.06.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 228 82 77

Atatürk Cad. N0:106 Belça Market yanı Yenişehir Lefkoşa

***

DERYA ECZANESİ

20.06.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 227 61 98

Mehmet Akif Cad. 53/3 Dereboyu Lefkoşa

***

GÖNYELİ ECZANESİ

20.06.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 856 64 44

Ünveren Sok. Ahmet Dereli Apt. Dük. No:13, Yenikent, Gönyeli

GİRNE BÖLGESİ:

AYDIN LİFE ECZANESİ

20.06.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 815 73 50

Kurtuluş Cad. Minimal Plaza N0:6 Doğanköy (Bellapais yolunda

***

ÖMRÜM ECZANESİ

20.06.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 822 22 87

Karaoğlanoğlu Cad. No:256 Girne

***

PINAR KEKLİK ECZANESİ

20.06.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0533) 857 54 94

Karaoğlanoğlu Cad. 198/A, Teknogold yanı, Alsancak, Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ

20.06.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 365 25 25

Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa

***

PETEK ECZANESİ

20.06.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 366 29 28

Zafer Anıtı Ticaret Merkezi 3/4 Mağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

İNCİ ECZANESİ

20.06.2023 (Salı)

08:00 - 00:00

(0392) 714 32 52

Kutlu Adalı Bulvarı N0: 1K Terminal karşısı Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ULUS ECZANESİ

20.06.2023 (Salı)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

İSKELE BÖLGESİ:

MEHMET İLBAN ECZANESİ

20.06.2023 (Salı)

08:00 - 22:00

(0533) 834 82 51

Atatürk Cad. Ada Karanfil Sok. No: 9D, Harup Fabrikası karşısı, Boğaz, İskele

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