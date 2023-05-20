KKTC'de Nöbetçi Eczaneler 20 Mayıs 2023

LEFKOŞA BÖLGESİ:
AHMET MISIRLI ECZANESİ
20.05.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 223 93 93
Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Kermiya
***
BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ
20.05.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 55 15
Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı
***
HÜSEYİN KERİM SAKALLI ECZANESİ
20.05.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 228 46 00
Şht. Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Mardo Göçmenköy yolu, Yeni Yüzyıl Anaokulu yanı, Ortaköy, Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ:
AŞAR ECZANESİ
20.05.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 815 70 75
Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne
***
EDA ATAÇAĞ ECZANESİ
20.05.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0548) 881 18 11
Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Girne
***
EMİN ECZANESİ
20.05.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0533) 870 19 46
Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne
MAĞUSA BÖLGESİ:
NİLHAN SOYSAL ECZANESİ
20.05.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 03 53
Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa
***
UMUT ECZANESİ
20.05.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 366 23 69
Salamis yolu, Çetin Alkan Apt. No: 2, Dumlupınar Spor Klübü yanı, Sulu Çember - Zafer Anıtı arası, Gazimağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ:
NİLGÜN ECZANESİ
20.05.2023 (Cumartesi)
08:00 - 00:00
(0392) 714 38 47
25 Ecevit Cad. Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ:
ULUS ECZANESİ
20.05.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
ÜST MESARYA BÖLGESİ:
GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ
20.05.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0539) 105 48 88
Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan
ALT MESARYA BÖLGESİ:
GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ
20.05.2023 (Cumartesi)
08:00 - 19:00
(0392) 236 91 00
Atatürk Cad. No: 4, Paşaköy, Alt Mesarya, Gazimağusa
İSKELE BÖLGESİ:
SELİN ECZANESİ
20.05.2023 (Cumartesi)
08:00 - 22:00
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele
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