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KKTC'de Nöbetçi Eczaneler 20 Mayıs 2023

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KKTC'de Nöbetçi Eczaneler 20 Mayıs 2023
KKTC'de Nöbetçi Eczaneler 20 Mayıs 2023

LEFKOŞA BÖLGESİ:

AHMET MISIRLI ECZANESİ

20.05.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 223 93 93

Gaz.Hasan Tahisn Cad. 42/6 Lemar Yolu Serena Butik karşısı Kermiya

***

BİLGE TÜRKSEVEN ECZANESİ

20.05.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 55 15

Bolu Sok. Sosyal Konutlar 10. Blok Dük.No: 2 KüçükKaymaklı

***

HÜSEYİN KERİM SAKALLI ECZANESİ

20.05.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 228 46 00

Şht. Yzb. Tekin Yurdabak Cad. Mardo Göçmenköy yolu, Yeni Yüzyıl Anaokulu yanı, Ortaköy, Lefkoşa

GİRNE BÖLGESİ:

AŞAR ECZANESİ

20.05.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 815 70 75

Mustafa Çağatay Cad. Yetkili İş Merkezi No:32, Mahkemeler yanı, Garanti Bankası karşısı, Girne

***

EDA ATAÇAĞ ECZANESİ

20.05.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0548) 881 18 11

Dr.Salih Miroğlu Cad. 45/2 Girne

***

EMİN ECZANESİ

20.05.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0533) 870 19 46

Karaoğlanoğlu Cad. Hasem İşhanı No:1 Alsancak Girne

MAĞUSA BÖLGESİ:

NİLHAN SOYSAL ECZANESİ

20.05.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 03 53

Silahlı Kuvvetler Cad. Pertur Apt. No: 29A, The Europen Hotel (Sema) - Adaş Bebe karşısı, Gazimağusa

***

UMUT ECZANESİ

20.05.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 366 23 69

Salamis yolu, Çetin Alkan Apt. No: 2, Dumlupınar Spor Klübü yanı, Sulu Çember - Zafer Anıtı arası, Gazimağusa

GÜZELYURT BÖLGESİ:

NİLGÜN ECZANESİ

20.05.2023 (Cumartesi)

08:00 - 00:00

(0392) 714 38 47

25 Ecevit Cad. Güzelyurt

LEFKE BÖLGESİ:

ULUS ECZANESİ

20.05.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

ÜST MESARYA BÖLGESİ:

GÖNÜL GÜRDAĞ ECZANESİ

20.05.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0539) 105 48 88

Dr.Fazıl küçük Cad. No 30 Demirhan

ALT MESARYA BÖLGESİ:

GÜNER BİNBOĞA ECZANESİ

20.05.2023 (Cumartesi)

08:00 - 19:00

(0392) 236 91 00

Atatürk Cad. No: 4, Paşaköy, Alt Mesarya, Gazimağusa

İSKELE BÖLGESİ:

SELİN ECZANESİ

20.05.2023 (Cumartesi)

08:00 - 22:00

(0392) 371 28 56

Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

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