  • BIST 5.071,41
  • Altın 1110.447
  • Dolar 18.8263
  • Euro 20.0592
  • Lefkoşa 7 °C
  • Mağusa 6 °C
  • Girne 10 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 6 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKADeprem bölgesinde meydana gelen yeryüzü olayları incelendi

KKTC'de nöbetçi eczaneler -23 Şubat 2023 Perşembe

» »
KKTC'de nöbetçi eczaneler -23 Şubat 2023 Perşembe
KKTC'de nöbetçi eczaneler -23 Şubat 2023 Perşembe

LEFKOŞA BÖLGESİ

GİRNE BÖLGESİ

MAĞUSA BÖLGESİ

GÜZELYURT BÖLGESİ

LEFKE BÖLGESİ

İSKELE BÖLGESİ

MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ

 23.02.2023 (Perşembe)
 08:00 - 22:00
 (0548) 860 55 54
 Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şahinleşti...“Yok hükmündesiniz, bu ülkede yaşamak zorunda değilsiniz”22 Şubat 2023 Çarşamba 16:07
  • Deprem oldu!22 Şubat 2023 Çarşamba 15:51
  • Serdar Denktaş: Depreme karşı acil girişimde bulunulmalı22 Şubat 2023 Çarşamba 15:34
  • Türkiye'den KKTC'ye gelecek depremzede öğrenciler için indirimli bilet22 Şubat 2023 Çarşamba 15:23
  • Polis, iki günden beri kayıp olduğu bildirilen şahsın bulunduğunu açıkladı22 Şubat 2023 Çarşamba 15:01
  • Tatar, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart’ı kabul etti22 Şubat 2023 Çarşamba 12:36
  • Vadilili: Prof. Dr. Naci Görür hocanın açıklamaları bilimsel alt yapısı olan açıklamalar22 Şubat 2023 Çarşamba 11:30
  • Doğu Akdeniz’de deprem22 Şubat 2023 Çarşamba 10:38
  • Kıbrıs ISIAS Otel'e karşı yargı sürecini takipte22 Şubat 2023 Çarşamba 08:54
  • Avukat Orhan Zihni Bilgehan hayatını kaybetti21 Şubat 2023 Salı 22:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti