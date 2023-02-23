KKTC'de nöbetçi eczaneler -23 Şubat 2023 Perşembe

LEFKOŞA BÖLGESİ
DİLEK ECZANESİ
|23.02.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 228 18 67
|Şht.Evcet Yusuf Cad. N0:37/A Kızılbaş Lefkoşa
KEZİBAN TİLKİ ECZANESİ
|23.02.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 223 12 10
|Atatürk Cad. Yalçın park karşısı Gönyeli
NERGİS ECZANESİ
|23.02.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 225 50 75
|Şht.Mustafa Mehmet Sok.No:3 Göçmenköy Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ARDA ÇELİK ECZANESİ
|23.02.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 20 69
|Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne
ÖZENİR ECZANESİ
|23.02.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0542) 876 06 60
|Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Kocatepe No: 69, Manolya hotel karşısı, Lapta, Girne
TÖREN ECZANESİ
|23.02.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 815 89 79
|Ziya Rızkı Cad. Yusuf Ziya Apt. No:262/B Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
FAYDALI ECZANESİ
|23.02.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 69 22
|Devlet Hastanesi Yolu Zabitler Petrol 100 m öncesi DAÜ Bankamatik yanı
ZEYNEP ECZANESİ
|23.02.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 365 18 47
|Salamis Yolu İsmet İnönü Bulvarı No: 7 Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
SÜREYYA ÖZCOŞKUN ECZANESİ
|23.02.2023 (Perşembe)
|08:00 - 00:00
|(0392) 714 20 00
|Şht.Mehmet Sokollu Sok.Lala Mustafa Paşa Mah. No:14 -A Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
AYŞE ALTINTUĞ ECZANESİ
|23.02.2023 (Perşembe)
|08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
|(0542) 872 69 74
|Şht. Fuat Yakup Sok. No:7 Denizli Lefke
İSKELE BÖLGESİ
MEVLÜT KAÇMAZ ECZANESİ
|23.02.2023 (Perşembe)
|08:00 - 22:00
|(0548) 860 55 54
|Makenzi Cad. Ezgi Sok. Dumika Const.Ltd. Dük.No:10 Cevizli İskele
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