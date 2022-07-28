KKTC'de Nöbetçi Eczaneler...28 Temmuz 2022 Perşembe

LEFKOŞA BÖLGESİ
ÇAĞIN KORKMAZER ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0392) 228 09 09
Atatürk Cad. N0:17/A Yenişehir Lefkoşa (1001 Çeşit yanı)
CANEŞ ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0392) 225 52 20
Şht.Mustafa Mehmet Sok.Yenergalı Plaza N0:3 Life Hospital yanı Taşkınköy
HARİKA OTAĞ ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0392) 224 04 15
Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa
GİRNE BÖLGESİ
ERDOĞAN ÖZİKİZ ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0548) 822 89 17
Karaoğlanoğlu Cad. Dük. No:160/3 Starlux Sinema yanı Karaoğlanoğlu Girne
MARYAM ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0533) 842 36 37
Ankara Cad. N0: 155 Lotus Park Sitesi A Blok Alsancak Girne
MELİZ 2 ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0533) 862 28 82
Beyoğlu Sok. No:11 Vakıflar Çarşısı 4 C Girne
MAĞUSA BÖLGESİ
BUĞÇE BAYRAM ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0392) 365 25 25
Döveç Apt. No:8 Mustafa Kemal Bulvarı Uluçam Yolu Mağusa
ULUÇAY ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0392) 365 24 24
Eşref Bitlis Cad. Narlı Sok.Dük.N0:5 Mağusa
GÜZELYURT BÖLGESİ
SEVİL ECZANESİ
08:00 – 00:00
(0392) 714 35 91
55 Ecevit Cad. Beşyol Güzelyurt
LEFKE BÖLGESİ
HATİCE SOYER ECZANESİ
08:00 – 22:00 (22:00 – 00:00 On-Call)
(0548) 865 52 91
Cengizköy Lefke
İSKELE BÖLGESİ
ÖZBİRTAN ECZANESİ
08:00 – 22:00
(0392) 371 22 24
Dt. Temel Zeki Cad. Arken B 2 Apt. No:3 İskele
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