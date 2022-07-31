KKTC'de Nöbetçi Eczaneler 31 Temmuz 2022 Pazar

LEFKOŞA BÖLGESİ
AŞAN ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 225 57 30
Selçuk Avkıran Sok. No:1, Derya butik ve Metropol süpermarket arası, Taşkınköy, Lefkoşa
OBA ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 223 71 01
Gaz.Hasan Tahsin Cad. N0:79/ D Kermiya Lefkoşa
ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 227 11 10
Mehmet Akif Cad.Golden Tulip Hotel karşısı Dereboyu Lefkoşa
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GİRNE BÖLGESİ
BUĞÇE ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 815 00 32
Templos Tower 2 Dük.Dr.Salih Miroğlu Cad.Girne
DEFNE ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 815 35 16
Atatürk Cad. No:20 Girne
TOKAY VARIŞ ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0542) 855 31 14
Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne
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MAĞUSA BÖLGESİ
ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 366 95 55
N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa
HACER BALIKÇI ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 365 55 18
Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa
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GÜZELYURT BÖLGESİ
GÜLSEN ECZANESİ
08:00 - 00:00
(0392) 714 11 90
Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt
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LEFKE BÖLGESİ
ULUS ECZANESİ
08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)
(0392) 727 76 49
Ecevit cad. N0:11 Lefke
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İSKELE BÖLGESİ
AVİCENNA ECZANESİ
08:00 - 22:00
(0542) 855 00 15
İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele
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KARPAZ BÖLGESİ
GÜRSEL ECZANESİ
08:00 - 16:00
(0392) 374 51 70
Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz
OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ
08:00 - 16:00
(0533) 849 99 46
Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz
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