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KKTC'de Nöbetçi Eczaneler 31 Temmuz 2022 Pazar

» »
KKTC'de Nöbetçi Eczaneler 31 Temmuz 2022 Pazar
KKTC'de Nöbetçi Eczaneler 31 Temmuz 2022 Pazar

LEFKOŞA BÖLGESİ

AŞAN ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 225 57 30

Selçuk Avkıran Sok. No:1, Derya butik ve Metropol süpermarket arası, Taşkınköy, Lefkoşa

 

OBA ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 223 71 01

Gaz.Hasan Tahsin Cad. N0:79/ D Kermiya Lefkoşa

 

ÖZNEM KILINÇKINI ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 227 11 10

Mehmet Akif Cad.Golden Tulip Hotel karşısı Dereboyu Lefkoşa

-------------------------------

GİRNE BÖLGESİ

BUĞÇE ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 815 00 32

Templos Tower 2 Dük.Dr.Salih Miroğlu Cad.Girne

 

DEFNE ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 815 35 16

Atatürk Cad. No:20 Girne

 

TOKAY VARIŞ ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0542) 855 31 14

Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne

-------------------------------

MAĞUSA BÖLGESİ

ÇAĞKAN AKSOY ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 366 95 55

N0:28 15 Ağustos Bulvarı Larnaka Yolu GaziMağusa

 

HACER BALIKÇI ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 365 55 18

Mustafa Kemal Bulvarı. Döveç Elite Life Apt.:3. Mağusa

-------------------------------

GÜZELYURT BÖLGESİ

GÜLSEN ECZANESİ

08:00 - 00:00

(0392) 714 11 90

Piyale Paşa Mahallesi Sanayi Sitesi No:7 Güzelyurt

-------------------------------

LEFKE BÖLGESİ

ULUS ECZANESİ

08:00 - 22:00 (22:00 - 00:00 On-Call)

(0392) 727 76 49

Ecevit cad. N0:11 Lefke

-------------------------------

İSKELE BÖLGESİ

AVİCENNA ECZANESİ

08:00 - 22:00

(0542) 855 00 15

İskele Boğaz anayolu, Bereket Sokak, Petek pastanesi̇ yanı, İskele

-------------------------------

KARPAZ BÖLGESİ

GÜRSEL ECZANESİ

08:00 - 16:00

(0392) 374 51 70

Şht.Aydın Veledddin Sok.YeniErenköy İskele Karpaz

 

OLGUN KAHYAOĞLU ECZANESİ

08:00 - 16:00

(0533) 849 99 46

Ada Cad. Bafra No: 37 / E Mehmetçik - Karpaz

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