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KKTC'de nöbetçi eczaneler 7 Temmuz 2023 Cuma

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KKTC'de nöbetçi eczaneler 7 Temmuz 2023 Cuma
KKTC'de nöbetçi eczaneler 7 Temmuz 2023 Cuma

LEFKOŞA:

ÇELER ECZANESİ
(0392) 225 75 05
Hazar Sok. N0:19 SOS Çocuk Köyü yanı Kıbrıs Gaztesi karşısı

HARİKA OTAĞ ECZANESİ
(0392) 224 04 15
Cebeci Sok. 25 İş Bankasi yanı Yenikent Gönyeli Lefkoşa

TUNA ECZANESİ
(0392) 227 78 74
Şht.Ecvet Yusuf Cad. HacıBulgur Apt.No:16 B Deniz Plaza ve Mochachina yanı Yenişehir

GİRNE:

ARDA ÇELİK ECZANESİ 
(0392) 815 20 69
Bellapais Yolu Zafer Cad. Bedel Plaza N0:4-5 Girne

GİRNE ECZANESİ
(0392) 815 14 47
Işıl Sok. Bayramoğlu Apt.D/3 Girne

TOKAY VARIŞ ECZANESİ
(0542) 855 31 14
Ankara Cad. Yayla Ard. Plaza B Blok Dük.No:1 Alsancak Girne

MAĞUSA:

HİÇKORKMAZ ECZANESİ
(0533) 832 24 03
Tünay İrfanoğlu sok. Northerland Premier, Dış Kapı No: 8, Sakarya, Mağusa

KUNTER GÜVEN ECZANESİ
(0392) 366 19 09
Karakız Sokak No: 2, Baykal Kunter Güven Hastanesi Karşısı, Mağusa

GÜZELYURT:

GİLANLI ECZANESİ 
(0392) 714 47 90
Ecevit Cad. No: 120B, Güzelyurt

LEFKE

ŞİFA BILDIR ECZANESİ
(0533) 841 95 78
Fuat Yakup Sok. Denizli N0:1 / 1 Lefke

İSKELE:

SELİN ECZANESİ
(0392) 371 28 56
Şht.Mustafa Orhan Cad.No:5 iskele

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