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KKTC’de normalleşme süreci… Çocuk parkları yarın açılıyor

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KKTC’de normalleşme süreci… Çocuk parkları yarın açılıyor
KKTC’de normalleşme süreci… Çocuk parkları yarın açılıyor

KKTC’de korona virüse karşı alınan önlemler sonrası normalleşme süreci, yarın açılacak çocuk parkları ile devam edecek.

Kademeli ve kapalı devre açılma sürecinde olan ülkede, ibadet yasağı da Pazar günü kılınacak bayram namazı ile kalkacak.

Bayramın ardından ise 27 Mayıs Çarşamba günü, spor salonları, Çalışma Bakanlığı’nca ilan edilen kriterler çerçevesinde açılacak

Haziran ayının ilk günü ise geniş bir açılıma gidilecek. 1 Haziran’da, oteller, kumarhaneler, bet ofisleri ve dövme salonları; kültür-sanat etkinlikleri, sinema, sergi ve kütüphaneler ve kreşler hizmet vermeye başlayacak. Bireysel spor branşlarında da faaliyet yapılabilecek.

1 Temmuz itibarıyla ise düğün salonları açılabilecek.

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