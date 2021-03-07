KKTC’de nüfusun %46’sını kadınlar oluştururken, işgücüne dahil olmayanların % 59,2’si kadınlardan oluşuyo

İstatistik Kurumu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadınlarla ilgili istatistikleri açıkladı.
İstatistiklere göre, KKTC’de nüfusun %46’sını kadınlar oluştururken; kadınların iş aradıkları halde iş bulmakta zorlanıyor ve istihdam konusunda nüfus oranında temsil edilmiyor.
İşgücüne dahil olmayanların % 59,2’si kadınlardan oluşuyor. İşgücüne dahil olmayan kadın nüfusu, belli başlı alt gruplara göre incelendiğinde; ev hanımları % 41,5 ile en büyük paya sahip. Bunu %17,9 ile öğrenciler, %17 ile emekliler ve %7,5 ile çalışamaz halde olanlar takip ediyor.
İstihdam edilen kadınlar, % 90,9 oranında en çok hizmetler sektöründe yer alırken, % 1,1 ile en az inşaat sektöründe çalışıyor.
Kadınların %86’sı ücretli, maaşlı ve yevmiyeli; %11,6’sı kendi hesabına ve işveren, %2,3’ü ise ücretsiz aile işçisi olarak çalışmakta.
İstatistik Kurumu Başkanı Türel Özer Öksüzoğlu tarafından yapılan açıklamada, “Böyle bir günde İstatistik Kurumu tarafından üretilen veriler ışığında, kadına ait ileriye dönük politikalarda yol gösterici olacak bazı istatistiklerin kamuoyu ile paylaşılmasının faydalı ve anlamlı olacağı inancındayız” denildi.
İstatistik Kurumu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Kadın İstatistiklerini açıkladı.
Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart’ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından tanımlanmış uluslararası bir gündür. Böyle bir günde İstatistik Kurumu tarafından üretilen veriler ışığında, kadına ait ileriye dönük politikalarda yol gösterici olacak bazı istatistiklerin kamuoyu ile paylaşılmasının faydalı ve anlamlı olacağı inancındayız.
Kadın Nüfusumuz ve Yaş Yapısı:
İstatistiklere göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde nüfusun %46’sını kadınlar oluşturmaktadır.
Özellikle sosyo-ekonomik planlamalar yaparken nüfusun yaş yapısı çok önem kazanmaktadır. Nüfusu yaş gruplarına ayırıp analiz ederken, başta çalışma çağındaki nüfus ve çalışma çağında olmayan nüfusun incelenmesinde yarar vardır. Birleşmiş Milletler ‘in belirlediği ölçütlere göre 0-14 yaş grubundakiler çocuk, 15-64 yaş grubundakiler yetişkin veya çalışma çağındaki nüfus, 65 ve üzeri yaş grubu ise yaşlı nüfus olarak sınıflandırılmaktadır.
KKTC ‘de Kadın Nüfusun Yaş Gruplarına Göre Dağılımı:
Yaş grupları
Kadın Nüfus 2020
Kadın Nüfus içindeki Oran%
Toplam
174869
100.0
0-14
25586
14.6
15-64
129659
74.2
65+
19624
11.2
Kadınlar Daha Uzun Yaşıyor
2019 yılı için doğuşta beklenen yaşam süresi, erkeklerde 81.1 ve kadınlarda 84.4 yıl olarak hesaplanmıştır. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamaktadır.
Kadınlardaki ortalama evlenme yaşı:
Yıl
Kadın Ortalama Evlenme Yaşı
2015
29,4
2016
29,9
2017
29,7
2018
30,0
2019
30,4
Ülkemizde kadınlardaki ortalama evlenme yaşı gittikçe yükselmektedir. Kadınlarımızın önceki yıllara oranla daha eğitimli olmaları, eğitim süresinin uzayıp evlilik süresinin gecikmesinde bir sebep olabileceği gibi çeşitli nedenlerle değişen bakış açıları da evlilik yaşlarının yükselmesinde belirleyici olabilmektedir.
Evlenmeler ve Boşanmalar:
Yıl
Evlilik
Boşanma
2015
1254
798
2016
1204
841
2017
1205
864
2018
1144
937
2019
1151
897
2015 yılında evlenen çiftlerin sayısı 1254 iken bu sayı 2019 yılında 1151’e düşmüştür. Boşanmalarda ise 2015 yılında 798 boşanma gerçekleşirken bu sayı 2019 yılında 897’ye yükselmiştir. Oransal olarak beş yıllık sürede evliliklerde %8,2’lik bir düşüş yaşanırken boşanmalarda ise %12,4 ‘lük bir artış olmuştur.
Hanehalkı İşgücü Anketine(2020) Göre Kadınların Çalışma Hayatındaki Durumu:
İşgücü Göstergeleri
Toplam (%)
Erkek (%)
Kadın (%)
İşgücüne katılma oranı
51,1
62,6
37,9
işsizlik oranı
10,1
9,0
12,2
istihdam oranı
45,9
57,0
33,3
genç işsiz oranı
29,3
25,6
34,8
İstihdamdaki gelişmeyi açıklayan önemli bir gösterge olan istihdam oranı ülkemizdeki kadınlarda erkeklere oranla daha düşük kalmaktadır. Bunun tam tersine işsizlik oranlarının kadınlarda yüksek olması KKTC‘de kadınların iş aradıkları halde iş bulmakta zorlandıklarını göstermektedir. KKTC nüfusunun %46’sını kadınların oluşturmasına rağmen bu oranın istihdam konusunda aynı oranda temsil edilmediği görülmektedir.
İşgücüne Dahil Olmayan Nüfus:
Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre işgücüne dahil olmayanlardan %59,2 ‘si kadınlardan oluşmaktadır.
İşgücüne dahil olmayan kadın nüfus, belli başlı alt gruplara göre incelendiğinde; Ev hanımları %41,5 ile en büyük paya sahiptir. Bunu %17,9 ile öğrenciler, %17,0 ile emekliler ve %7,5 ile çalışamaz halde olanlar takip etmektedir.
Ekonomik Faaliyet:
İstihdam edilen kadınlar %90,9 ile en çok hizmetler sektöründe yer alırken, %1,1 ile en az inşaat sektöründe çalışmaktadır.
EKONOMİK FAALİYETLER
Toplam %
Erkek %
Kadın %
Tarım
3,1
3,4
2,4
Sanayi
10,2
12,5
5,7
İnşaat
7,6
10,9
1,1
Hizmetler
79,1
73,1
90,9
İşteki Durum:
İşteki Durum
Toplam
Erkek
Kadın
Toplam
100,0
100,0
100,0
Ücretli veya maaşlı /yevmiyeli
83,0
81,5
86,0
Kendi hesabına ve işveren
16,2
18,5
11,6
Ücretsiz aile işçisi
0,8
0,0
2,3
Kadınların %86,0’ı ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, %11,6’sı kendi hesabına ve işveren, %2,3’ü ise ücretsiz aile işçisi olarak çalışmaktadır.
İstihdam edilen erkeklerin ise %73,1’i hizmetler sektöründe çalışmaktadır. Erkeklerin %81,5’i ücretli, maaşlı ve yevmiyeli, %18,5’i ise kendi hesabına ve işveren olarak çalışmaktadır.
Eğitim Durumu:
Uluslararası karşılaştırmalarda ekonomik göstergelerin yanında sosyal göstergeler de önemlidir. Eğitim sektörü, sosyal göstergeler içinde, ekonominin ihtiyaç duyduğu kaliteli nüfusu yetiştiren temel kaynaktır. 2020 Hanehalkı İşgücü Araştırma sonuçlarına bakıldığı zaman 15 ve daha yukarı yaştaki kadınların en son bitirdikleri eğitim durumları ile ilgili aşağıdaki yapı ortaya çıkmaktadır:
En Son Bitirilen Eğitim Durumu
15 ve daha yukarı yaştaki kurumsal olmayan nüfus
Toplam
Erkek
Erkek %
Kadın
Kadın %
Toplam
289348
154380
53,4
134967
46,6
Bir okul bitirmedi
9363
4295
45,9
5068
54,1
İlkokul
64966
33508
51,6
31458
48,4
İlköğretim
5615
3421
60,9
2193
39,1
Ortaokul veya mesleki ortaokul
41110
23725
57,7
17385
42,3
Genel lise
79692
40924
51,4
38767
48,6
Mesleki veya teknik lise
18608
12324
66,2
6284
33,8
2 veya 3 yıllık yüksekokul
6721
3713
55,2
3008
44,8
4 yıllık yüksekokul veya fakülte
51179
27515
53,8
23664
46,2
Doktora ve Yüksek lisans (5 veya 6 yıllık fakülteler dahil)
12094
4955
41,0
7138
59,0
2020 İşgücü anketi sonuçlarına göre ülkemizde en son bitirilen eğitim durumu “Doktora ve Yüksek lisans” (5 veya 6 yıllık fakülteler dahil) olanların oranı erkeklerde %41 iken kadınlarda bu oran %59 olarak hesaplanmıştır. Bu durumda Doktora ve Yüksek lisansını tamamlayan kadınlar erkeklerden %1,8 daha fazladır.
Kamu Sektöründeki Kadın Öğretmen ve Kadın Polislerin Oranı (2019)
Kadın %
ÖĞRETMEN
69,2
POLİS
5,8
POLİS SİVİL
40,9
Kamu ve Özeldeki Kadın Doktor Oranları (2019):
Kadın %
Kamu Doktor
48,8
Özel Doktor
41,0
Okullardaki Kadın Yönetici Oranları (2021):
Kadın %
Müdür
41,4
Müdür Muavini
62,0
Kadınların Siyasal Yaşamda Rakamsal Temsiliyeti:
2021
Erkek
Kadın
Cumhurbaşkanlığı
1
0
Başbakan
1
0
Bakanlar Kurulu
9
1
Milletvekili
41
9
Belediye Başkanı
28
0
Belediye Meclis Üyeleri
188
92
Muhtar
169
15
KKTC Üniversite Rektörleri
17
5 (3’ü vekalet)
Üst Kademe Yöneticileri:
Kadın
%
Erkek
%
2015
44
28,9
108
71,1
2016
49
30,4
112
69,6
2017
50
31,6
108
68,4
2018
51
31,9
109
68,1
2019
48
31,0
107
69,0
2020
47
31,3
103
68,7
Ülkemizde üst kademe yöneticileri arasındaki kadın oranının sürekli yükselmesi de eğitim seviyelerinin yükselmesinin bir yansımasıdır. 2015 yılında Üst kademe yöneticilerinin sadece %28,9’u kadınken bu oran 2020 yılında %31,3 seviyesine yükselmiştir.
Yıllara Göre Meclisteki Milletvekillerinin Cinsiyet Dağılımı.
Yıl
Erkek
Kadın
1990
48
2
1993
47
3
1998
46
4
2003
46
4
2005
47
3
2009
46
4
2013
46
4
2018
41
9
Belediye Meclis Üyeliğindeki Cinsiyet Dağılımı:
Yıl
Erkek
Kadın
2014
203
69
2018
188
92
Ülkemizde kadınların siyasete katılımı yasa ile desteklenip adayların belirlenmesi aşamasında %30 kota şartı konmuş olmasına rağmen bu oranın meclisteki temsiliyeti %18 olarak gerçekleşmiştir (41 Erkek 9 Kadın).
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde kadınların siyasete katılımlarında önceki dönemlere göre artış gözlenmiş olsa da, bu oran, hem arzu edilen eşit temsilden çok uzak, hem de dünya ortalamasının çok altındadır.
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