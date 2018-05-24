KKTC'de o yargıç görevinden istifa etti,"Mevcut kurulu düzende bu göreve devam etmenin hiçbir anlam ve önemi yok. "'

KKTC'de o yargıç görevinden istifa etti."Şahsım adına içinde yaşadığımız mevcut kurulu düzende bu göreve devam etmenin hiçbir anlam ve önemi yok.""

Afrika Gazetesi davasında verdiği kararlarla toplumun büyük desteğini alan Kıdemli Yargıç Tacan Reynar görevinden istifa etti.

Reynar dava sırasında ölüm tehditleri de almıştı.

Reynar sosyal medya hesabında "Bugün itibariyle yargıçlık görevimden istifa etmiş bulunuyorum." diyerek istifa kararını açıkladı. Bununla birlikte Reynar "Şahsım adına içinde yaşadığımız mevcut kurulu düzende bu göreve devam etmenin hiçbir anlam ve önemi yok." da dedi.

İşte o açıklama;

Her son yeni bir başlangıçtır.

Sadece zamanında nokta koymayı bilmek gerek.

Bugün itibariyle yargıçlık görevimden istifa etmiş bulunuyorum.

Şahsım adına içinde yaşadığımız mevcut kurulu düzende bu göreve devam etmenin hiçbir anlam ve önemi yok.

Yazacak, konuşacak, paylaşacak çok şey birikti.

Yeni başlangıçlarda görüşmek dileğiyle...