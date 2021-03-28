KKTC'de Öğrencilerin yüzde 88’i ırkçılık kurbanı

Kıbrıs’taki Uluslararası öğrencilerin örgütlendiği VOIS Kıbrıs, Kıbrıs’ın kuzeyindeki ırkçılıkla ilgili yaptığı araştırmanın ilk sonuçlarını yayınladı.

VOIS Kıbrıs’ın Facebook sayfasından yayınlanan raporda, Haziran 2020’de 524 öğrenci ile yapılan görüşmelerde, öğrencilerin yüzde 88’inden fazlasının ırkçılık kurbanı olduğunun tespit edildiği bildirildi.

Açıklamanın tamamı:

KKTC'de Irkçılığı Değerlendirmek için yaptığımız çalışmada Haziran 2020'de 524 yabancı öğrencinin% 88'inden fazlasının ırkçılık kurbanı olduğu bulduk.

Sorumlu kim?

Irkçılık bir hastalıktır ve görmezden gelmekle tedavi edilemez.

Irkçılık, genel bir bakış açılçsıyla, ırk ayrımcılığına sebep olurken, mağdurlar taciz,sömürü ihmalinden veya kaçınmasından taciz, sömürü,ihmal, hor görülme kadar değişen sonuçlar doğurur

KKTC'de yabancı bir öğrenci olarak Irkçılığı nasıl tanımlarsınız? Bir konuyla ilgili bir tartışma neden insanları rahatsız ediyor veya onu aşırı tepki olarak görüyor? Irkçılığın birçok biçimi vardır ve pek çok şekilde sürdürülebilir. İnsanlar bu deneyimleri yaşıyor, neden bazı kişiler onları reddetmeye bu kadar hevesli?

Rapor şöyle: