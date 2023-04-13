KKTC’de oy kullanılacak yerler belli oldu

Türkiye’de Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde yurt dışı seçmen için 27 Nisan’da başlayacak olan oy verme işlemlerinin, hangi temsilciliklerde ve tarihlerde yapılacağı ilan edildi.

KKTC’de de 3 temsilcilikte oy kullanma işlemi yapılacak.

Buna göre KKTC’de bulunan seçmenlerin oy kullanabileceği noktalar ve tarihler şu şekilde:

Lefkoşa: Atatürk Kapalı Spor Salonu 27 Nisan- 9 Mayıs arası / 13 gün

Gazimağusa: DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu 27 Nisan- 9 Mayıs arası / 13 gün

Güzelyurt: Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu 29 Nisan – 1 Mayıs arası / 3 gün