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KKTC’de oy verme işlemi 20 Mayıs’ta başlayacak

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Türkiye'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için seçmenler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 20-24 Mayıs tarihleri arasında oy kullanabilecek.
KKTC’de oy verme işlemi 20 Mayıs’ta başlayacak

Cumhurbaşkanlığı seçiminin 2. turu için Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ikinci tur için hazırladığı Seçim Takvimi'ne ilişkin süreç işleyecek.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda olduğu gibi sandıklar, Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt’ta olmak üzere 3 merkezde kurulacak. Seçmenler, 3 merkezden herhangi birinde oy kullanabilecek

 

Seçmenler Lefkoşa ve Gazimağusa’da kurulan sandıklarda 5 gün, Güzelyurt’ta ise 2 gün oy kullanabilecek.

Oy verme işlemi, Lefkoşa’da Atatürk Spor Salonu, Gazimağusa’da Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı’nda 20-24 Mayıs, Güzelyurt’ta Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda ise 20-21 Mayıs tarihlerinde yapılacak. Seçmenler Lefkoşa ile Gazimağusa’da hafta içi ve hafta sonu 08.00-22.00 saatleri arasında, Güzelyurt’ta ise 09.00-21.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.

İki aday için yeniden basılacak oy pusulalarında sıralamada herhangi değişiklik olmayacak.

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için propaganda dönemi önceki gün başlamıştı.

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