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KKTC'de" Paralel Yapılanma" mı var?

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KKTC Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, toplantılarında cihat çağrıları yapan  “KKTC Milli Beka Hareketi” isimli derneğin Yüksek İstişare Kurulu Üyesi çıktı.
KKTC'de" Paralel Yapılanma" mı var?

KKTC Merkez Kaymakamı Ahmet Arslan, toplantılarında cihat çağrıları yapan  “KKTC Milli Beka Hareketi” isimli derneğin Yüksek İstişare Kurulu Üyesi çıktı.

Anayasaya göre sosyal bir hukuk devleti olması gereken KKTC’nin Meclis Başkanı ve Merkez Kaymakamı’nın cihat güzellemesi yapan bir derneğin yetkili kurullarında olmaları gerici yapılanmanın geldiği boyutu gözler önüne seriyor.

Hükümetin bu skandalla ilgili bir adım atıp atmayacağı ise merak konusu.

Kaynak: AnkaradegilLefkosa
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