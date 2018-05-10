  • BIST 101.881
  • Altın 180,004
  • Dolar 4,2453
  • Euro 5,0481
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

KKTC'de plajlara giriş ücretsiz

» »
KKTC'de plajlara giriş ücretsiz
KKTC'de plajlara giriş ücretsiz

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. 7 saat süren toplantı sonrası, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay alınan kararları açıkladı.

Plajlara ücretsiz giriş… “Bu konuda pratikteki engellerle ilgili değerlendirme yapıldı. Hükümet, mahkeme kararı da olan konunun bunun bir hak olduğunu, Turizm Bakanlığı’na bu kararın uygulanması yönünde karar üretildi. Bakanlık, turistik tesislere istişare edecek.” Öte yandan bazı yabancıların, taşınmaz Mal satın alma başvurusu da değerlendirdi, onaylandı."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Asgari ücret açlık sınırının altına düştü10 Mayıs 2018 Perşembe 16:05
  • Meral Akıncı Anneler Günü etkinliğine katıldı10 Mayıs 2018 Perşembe 16:03
  • Namsoy’dan “bayrak” açıklaması…10 Mayıs 2018 Perşembe 15:56
  • Akıncı, Engelliler Federasyonu’nu kabul etti10 Mayıs 2018 Perşembe 15:54
  • DKB sözcüsü Alkım Maraş’ta yapılan eylemi eleştirdi10 Mayıs 2018 Perşembe 15:51
  • Cumhurbaşkanı adayları: Yarış 6 kişi arasında10 Mayıs 2018 Perşembe 13:29
  • “11.Resim ve Heykel Sergisi” yarın açılacak10 Mayıs 2018 Perşembe 13:10
  • Engelliler Federasyonu Engelliler Dairesi kurulmasını ve tüzüklerin iyileştirilmesini istedi10 Mayıs 2018 Perşembe 13:03
  • Piyango talihlisi ödülünü teslim aldı10 Mayıs 2018 Perşembe 12:04
  • LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve LTB Çalışanları  Lösemili Çocuklara Umut Oldu10 Mayıs 2018 Perşembe 11:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti