KKTC'de plajlara giriş ücretsiz

Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi. 7 saat süren toplantı sonrası, Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı Kudret Özersay alınan kararları açıkladı.

Plajlara ücretsiz giriş… “Bu konuda pratikteki engellerle ilgili değerlendirme yapıldı. Hükümet, mahkeme kararı da olan konunun bunun bir hak olduğunu, Turizm Bakanlığı’na bu kararın uygulanması yönünde karar üretildi. Bakanlık, turistik tesislere istişare edecek.” Öte yandan bazı yabancıların, taşınmaz Mal satın alma başvurusu da değerlendirdi, onaylandı."