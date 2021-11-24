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KKTC'de Rekor vaka! 330

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KKTC'de Rekor vaka! 330
KKTC'de Rekor vaka! 330

Son 24 saatte yapılan test sayısı 18.001 olup, 263'ü yerel 330 pozitif vakaya rastlanmış, 290 kişi taburcu edilmiştir.

6 kişi yurt dışından ülkemize gelmiştir. 61 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 263 kişi ise yerel vakadır.

123 kişi Lefkoşa, 60 kişi Girne, 43 kişi Gazimağusa, 9 kişi Güzelyurt, 24 kişi İskele, 4 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

24 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 18.001 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 330

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 61 

Yerel Vaka Sayısı: 263 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 290 

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.989.802

Toplam Vaka Sayısı: 27.228

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 24.250

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2882 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69     

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2793

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 98  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 7461

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