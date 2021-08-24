KKTC'de resmi olarak 14 bin 950 kişi işsiz

İstatistik Kurumu’nun her yıl yaptığı anket sonucuna göre 2020 yılında ülke genelinde 14 bin 950 kişinin işsiz olduğu tespit edildi.
Pandemi sürecinde ülke genelinde özellikle genç işsizlik oranı yükselirken, 2019 yılında 6,3 olan genç işsizlik oranı, 2020 yılında 10,01’e yükseldi.
Başbakanlık bünyesinde hizmet veren İstatistik Kurumu, 2020 yılı Hanehalkı İşgücü anket sonuçlarına göre, ülkede kadın işsizlik oranı 12,2 olarak resmi kayıtlara geçti.
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