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KKTC’de satılık konut patlaması…

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KKTC’de satılık konut sayısı bir yılda %53 artarak 24 bin 680’e ulaştı. Girne ve İskele, yoğunlaşan projelerle öne çıkarken, ekonomik sorunlar ve Rum tarafının politikaları piyasayı olumsuz etkiliyor.
KKTC’de satılık konut patlaması…

Halkın Sesi Gazetesi’nin haberine göre, KKTC’de 18 Eylül itibarıyla satılık konut sayısı Aralık 2023 sonuna kıyasla %29.60 oranında, geçtiğimiz yıla göre ise %53 (8 bin 470 adet) oranında arttı. 

Haziran ayı bitiminde 23 bin 594 olan satılık konut sayısı, yaklaşık iki buçuk aylık sürede ise bin 86 (1,086) adet artarak 24 bin 680’e çıktı. Emlak çevreleri bu sayının sadece emlak sitelerinde yer alan ilanları gösterdiğine işaret ederek, yap-sat sektöründeki birçok şirketin kendi sitelerinden pazarlama yapmayı tercih ettiğini hatırlatıyor. Bu çevreler, yapımı süren projeler ve planlama aşamasındaki projelerle konut stokunun iyice şişeceğine de işaret ediyor.

Emlak çevreleri, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, 1974 öncesinde Kıbrıslı Rumlara ait mallar üzerine yapılan inşaatlara yönelik izlediği saldırgan politikanın konut satışlarının yavaşlamasına neden olduğunu belirtirken, yine de süren projeleri fazla etkilemediği, sık aralıklarla Kuzey Kıbrıs çapında yeni inşaatların temellerinin atıldığını iddia ediyor. Bu çevreler, iç piyasadaki talebi nerdeyse durduran ekonomik olumsuzlukların, en az Rum hükümetinin izlediği politika kadar önemli olduğu konusunda da hem fikir.

İSKELE’DE %10.5 ARTTI

İskele bölgesinde son 3-4 yıldır piyasaya sürülen konut sayısının hız kesmeden arttığı dikkat çekmeye devam ederken, yeni ve ses getiren “dev” projelerde bu ilçe sınırlarında yükseliyor. Piyasadan sağlanan verilere göre, %53 ile satılık konutların yarısından fazlası Girne’de. Ancak, Lefkoşa ve Mağusa’yı geçen İskele, %21.4’lük payla her geçen ay daha da yükseliyor. Özellikle daire pazarında İskele’nin %26’lık payı dikkati çekiyor. 18 Eylül itibarıyla KKTC’nin altı ilçesinde en az 7 bin 626 adet villa ve müstakil ev; 17 bin 054 apartman dairesi bulunuyor.

Kaynak: Halkın Sesi

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