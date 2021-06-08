KKTC'de seçime doğru... İktidar ve muhalefet seçim konusunda anlaşmak üzere...

Arıklı, “karar, en geç önümüzdeki hafta verilecek… Son öğrendiğim kadarıyla, iktidar ve muhalefet arasındaki takvim 1 – 1 buçuk aya inmiş durumda” dedi.

Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Kanal T ekranlarında gazeteci Serhat İncirli’nin programına konuk olarak, değerlendirmelerde bulundu.

Erken seçim konusunda, iktidar ile muhalefet arasındaki anlaşmazlığa değinen Arıklı, “Erken seçimle ilgili karar, en geç önümüzdeki hafta verilecek” dedi.

Muhalefet ve iktidarın, erken seçim tarihi konusunda ortak bir noktada buluşmaya niyetli olduğunu söyleyen Arıklı, “İkisinin arasını bulabilirsek, ortak bir noktada anlaşabileceğimizi düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Postası'nda Ertuğrul Senova'nın kaleme aldığı televizyon programı haberine göre; Demokrat Parti Milletvekili Serdar Denktaş’ın, erken seçim konusunda muhalefet ve iktidar arasında bir mekik diplomasisi yürüttüğünü ifade eden Arıklı, “Önümüzdeki dönem aday olmayacağı için çok daha rahat hareket etmesinden dolayı, ben kendisinden arabulucu olması için ricacı oldum. Girişimlerini sürdürüyor” şeklinde konuştu.

Arıklı, “zannediyorum, çok fazla bir çatışma olmadan erken seçim tarihi konusunda anlaşabileceğiz” diyerek, “Son öğrendiğim kadarıyla, iktidar ve muhalefet arasındaki takvim 1 – 1 buçuk aya inmiş durumda” dedi.