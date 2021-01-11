KKTC'de seçime doğru! Nisan ayı ortasında seçime gidileceği konuşuluyor!

Nisan ayı ortasında seçime gidileceği konuşuluyor!

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UBP'DEN SEÇİM ÇAĞRISI

Bugün Cumhuriyet Meclisi'nde yaşanan Meclis Başkanlığı seçimi sonrasında UBP Genel Başkanı Ersan Saner erken seçim çağrısı yaptı.

CTP'DEN EVET SİNYALİ

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ise erken seçime "evet sinyali" verdi.

Sn. Saner'in erken seçim çağrısının ardından bu hükumet artık yalnızca acil, günlük, idari işleri yapmakla mükelleftir. Bu saatten sonra bunların dışına çıkarak yapılacak işlemler (atamalar, Kamu Hizmeti Komisyonu dışında yapılacak istihdamlar, vatandaşlıklar, ihaleler, vb.) seçim maksatlı olur ve kabul edilemez. Meclis'teki siyasal partiler olarak, pandemi koşullarında hükumetin yarattığı bu kaostan ülkeyi salimen çıkaracak adımları atmakla mükellefiz. CTP bugüne kadar olduğu gibi bu dönemde de bu sorumluluk bilinciyle hareket edecektir.

SEÇİM NİSAN'DA

Cumhuriyet Meclisin'de bütçe yasa tasarısı ve Seçim halk oylaması yasasının geçirilmesinden sonra Nisan ayında erken seçime gidilmesi bekleniyor.

Erken seçim tarihine UBP,CTP ve YDP'den destek olduğu da kulislerde görüşülüyor.

Seçimin 18 veya 25 Nisan'da yapılması bekleniyor.