KKTC'de Siber Saldırı

Birliğimize üye birçok İnternet Servis Sağlayıcı şirketimizin ortalama 1 aydır içerisinde bulunduğu ve son günlerde artarak devam etmekte olan Siber Saldırılar. Birçok aboneyi olumsuz yönde etkilemektedir. Süreç içerisinde bahse konu servis sağlayıcılar kendi imkanları çerçevesinde ve kendi atak önleme sistemleri ile saldırıları engellemeye çalışsa da saldırı boyutundaki artışlar erişimde kalitenin düşmesinde, ping sürelerinin uzamasına ve zaman zaman kesintilere sebep olabilmektedir.

İnternet Servis Sağlayıcılar Birliği olarak daha kaliteli bir hizmetin sağlanabilmesi ve Siber Saldırı kaynaklı problemlerin çözümlenebilmesi için Servis Sağlayıcılarımızın bağlı olduğu Bakanlık, Telekomünikasyon, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu ve Türk Telekom nezdinde gerekli girişimleri başlattığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

İnternet Servis Sağlayıcıları Birliği