KKTC'de sıcaklık rekoru! Hava 45 derece!

KKTC Meteoroloji Dairesi 1941 yılından beridir yapılan ölçümlerde dün sıcaklık rekoru kırıldığını bildirdi.

Güzelyurt’ta dün hava sıcaklığı 44.2 derece, Çamlıbel’de ise 41.2 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji Dairesi’nin sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, şunlar kaydedildi:

"1941-2020 yıllarını kapsayan 80 yıllık periyotta Ağustos ayları içerisinde Güzelyurt yöresinde ölçülüp kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık değeri 43.8 derece, Çamlıbel Bölgesi’nde ölçülüp kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık değeri ise 40.4 derece olup 3 Ağustos itibariyle bu iki bölgemizde sıcaklık rekoru kırılmıştır."