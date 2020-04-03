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KKTC'de sıradan bir gün! 82 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti!

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KKTC'de sıradan bir gün! 82 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti!
KKTC'de sıradan bir gün! 82 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre  Bakanlar Kurulu tarafından, 23.03.2020 tarihi itibariyle saat 00:00’dan 14 gün süre ile kısmi sokağa çıkma yasağı, 31.03.2020 -10.04.2020 tarihleri (her iki tarih dahil) gece saat 21:00’den sabah saat 06:00’ya kadar tam sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından;

03 – 04 Nisan 2020 (saat 06:00’ya kadar) tarihleri arasında, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetimlerde; 50 kişinin kısmi, 32 kişinin ise gece saat 21:00’den sonra olmak üzere toplam 82 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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