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KKTC’de son 24 saate 1 yeni can kaybı, 1 yeni vaka

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KKTC’de son 24 saate 1 yeni can kaybı, 1 yeni vaka
KKTC’de son 24 saate 1 yeni can kaybı, 1 yeni vaka

Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede son 24 saatte 181 test yapıldığını, 1 yeni vaka tespit edildiğini ve yoğun bakımdaki hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bakan Pilli, hayatını kaybeden hastanın 27 Mart tarihinde Covid-19 teşhisi ile  hastanede yoğun bakımda tedavi gören    Alsancak Bölgesinde ikamet eden  54 yaşındaki Mehmet Uğur Kaya olduğunu belirtti. 

Hastanın aynı zamanda diyabet hastası olduğunu kaydeden Bakan Pilli, merhuma Allah'tan rahmet, dileyerek hepimizin başı sağolsun  dedi.

Son ölümle birlikte koronavirüs kaynaklı toplam can kaybı 4’e yükseldi.

Pilli, pozitif vakanın gözetim altında tutulan bir kişi olduğunu belirtti.  Bugüne dek 4393 test yapıldığını ifade eden Pilli, vaka sayısınınsa 100’e yükseldiğini duyurdu.

Bakan Pilli, bugün 5 hastanın da iyileşerek bugün taburcu edildiğini kaydetti.

Son kayıpla birlikte yoğun bakımda yatan hasta kalmadığını aktaran Pilli, tedavisi devam eden vaka sayısın 34 olduğunu belirtti.

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