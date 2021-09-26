KKTC'de Son 24 saatte hiç aşı yapılmadı

Sağlık Bakanlığı tarafından bugün açıklanan vakalarla birlikte 24 saatte hiç aşı yapılmadığı açıklandı.
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 911
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 853
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 78
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı:
GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 620
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 423
GÜVENDE KAL GENEL TABLO
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7667
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 54.794
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