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KKTC'de Son 24 saatte hiç aşı yapılmadı

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KKTC'de Son 24 saatte hiç aşı yapılmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından bugün açıklanan vakalarla birlikte 24 saatte hiç aşı yapılmadığı açıklandı.
KKTC'de Son 24 saatte hiç aşı yapılmadı

Sağlık Bakanlığı tarafından bugün açıklanan vakalarla birlikte 24 saatte hiç aşı yapılmadığı açıklandı.

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 911 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 51 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı: 853 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 78   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 7 

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı: 

GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 620  

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 423 

GÜVENDE KAL GENEL TABLO 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7667 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 54.794

 

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